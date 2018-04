Rossi (LEU): cosa si aspetta a creare un nuovo partito di sinistra?

Lo scrive su facebook il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi (Leu). “La sinistra non può essere fuori dal dibattito politico e non sentire la responsabilità di dare un governo al Paese”

“Guardo con interesse al dibattito interno alla sinistra del Pd, ma mi chiedo che altro deve accadere ancora perché ci si decida tutti insieme a costruire un partito nuovo, oltre il Pd e oltre Leu? Un partito che ancor prima che pensare a stare all’opposizione deve impegnarsi a fare opposizione, nelle fabbriche, tra i disoccupati e i precari, nella scuola, nella sanità e nelle aree del paese più in crisi”. Lo scrive su facebook il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi (Leu). “La sinistra non può essere fuori dal dibattito politico e non sentire la responsabilità di dare un governo al Paese – aggiunge Rossi – ma se non riesce a insediarsi nella società e tra i ceti popolari, suscitando una nuova speranza di cambiamento, la frattura con essi rischia di approfondirsi ancora di più”. Per il governatore toscano, “continuare a discutere soltanto del governo è un modo per dare a Renzi la possibilità di riemergere nel gioco politico, evitando ogni discussione sulle ragioni della sconfitta che, prima di tutto, stanno nell’avere spostato il Pd verso la destra”.

“Ieri sera – sottolinea ancora Rossi – Renzi ha detto no a M5s, incolpando gli italiani che al referendum non hanno votato come lui voleva, e facendo capire che nel Pd è ancora lui a comandare. Non una parola critica sulle scelte del suo governo che hanno portato al trionfo di Lega e M5s”. “Intanto – conclude – dove si vota, il Pd prende altre scoppole e Leu in molti casi neppure si presenta. Stravince la destra che, con queste tendenze, alle prossime politiche potrebbe guadagnare la maggioranza assoluta dei seggi”.