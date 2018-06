Regione Toscana approva ampliamento canale Navicelli di Pisa

Il costo dell’intervento per consentire il passaggio di grandi imbarcazioni tra la Darsena di Pisa e il porto di Livorno è di 12,25 milioni di euro, di cui 6,25 mln a carico dei privati e 6 mln di fondi Ue.

La Regione Toscana ha approvato lo schema di convenzione con ministero delle Infrastrutture e Comune di Pisa per ampliare il canale dei Navicelli.

“Intendiamo garantire che i nuovi yacht che vengono costruiti nell’area pisana possano accedere al mare con maggiore facilità”, ha detto in un briefing con la stampa il presidente della Regione, Enrico Rossi, annunciando che “nei prossimi giorni ci incontreremo con la Provincia e con i responsabili di Camp Darby per studiare le migliori modalità per bypassare la Darsena pisana e accedere al mare attraverso il Canale scolmatore, cogliendo anche l’obiettivo di far defluire meglio le acque in caso di necessità”.

L’opera, sostiene la Regione, dovrà essere completata entro il 2021; entro il 2018 dovranno essere completate le progettazioni preliminare e definitiva, mentre per il 2019 dovranno essere portate a termine progettazione esecutiva e gara per l’affidamento dei lavori, il cui avvio è previsto nel 2020.

L’ampliamento del canale Navicelli che collega la darsena pisana a quella livornese ha un valore strategico per il territorio: sia dal punto di vista dello sviluppo economico, perché consentirà il passaggio e la messa in acqua di grandi imbarcazioni, sia dal punto di vista della sicurezza ambientale e idraulica migliorando la circolazione delle acque”. Lo affermano i consiglieri regionali Pd Antonio Mazzeo, Alessandra Nardini e Andrea Pieroni.

“L’approvazione dello schema di convenzione è dunque una notizia da salutare positivamente – sottolineano i consiglieri Pd in una nota – perché dà il via al percorso che porterà alla progettazione e poi alla realizzazione dell’opera entro il 2021”.

“Con questo intervento – proseguono – Pisa sarà ancora più centrale nel nell’economia della costa e più in generale della regione. È la dimostrazione che la piena sinergia istituzionale costruita dal centrosinistra in questi anni, che ha visto impegnati sullo stesso fronte Comune, Regione e governo nazionale, ha consentito di portare sul territorio i risultati attesi da anni.

Crediamo che questa sia anche la risposta migliore nei confronti di chi, invece, oggi si trova al governo nazionale e si candida a quello della città senza una strategia e una visione chiara sul tema dello sviluppo infrastrutturale. Il futuro di Pisa passa anche da qui e non è pensabile rimettere in discussione adesso scelte strategiche condivise negli anni e sulle quali, finalmente, sono state reperite le risorse sia a livello regionale sia a livello nazionale. Se questo dovesse accadere significherebbe, per Pisa, rischiare di isolarsi e perdere quel ruolo e quella centralità che invece merita di rafforzare.