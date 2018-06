Prato. Dia sequestra beni per 1 mln a imprenditore cinese

Beni per un milione di euro sono stati sequestrati dalla Direzione investigativa antimafia di Firenze, su provvedimento emesso dal tribunale di Prato, a un imprenditore cinese di 47 anni.

Il sequestro ha interessato somme di denaro e saldi di conti correnti anche intestati ad una società di cui l’uomo risulta rappresentante ed amministratore. A carico del 47enne, residente a Prato, si legge in una nota della Dia, gravano, tra l’altro, diverse condanne per reati di natura fiscale, per violazione delle norme inerenti l’introduzione e l’impiego di manodopera clandestina, nonché per commercio di merce contraffatta.

Inoltre nel 2010 è stato arrestato in quanto facente parte di un”associazione a delinquere composta da 21 persone e dedita al contrabbando di enormi quantità di tessuti provenienti dalla Cina, introdotti in Italia attraverso la frontiera slovena di Koper, mediante false dichiarazioni doganali d”importazione. Le indagini economico-finanziarie condotte dalla Dia, sul conto del’uomo e su quello dei suoi familiari, hanno accertato l’esistenza, nel tempo, di un tenore di vita e di movimentazioni di capitali, nonché di investimenti immobiliari, sproporzionati rispetto alle capacità reddituali dichiarate e, quindi, ritenuti il frutto di attività illecite.