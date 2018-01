Più famiglie potranno accedere al Reddito d’Inclusione in Toscana

Acli (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) prevede che per il 2018 una famiglia povera su due potrà avere accesso all’assegno di 5000 euro l’anno. La regione potrà dare un maggiore supporto grazie alle modifiche apportate alla legge di Bilancio.

Aumentano le famiglie povere che potranno accedere al reddito d’inclusione in Toscana: dal 1 luglio 2018, secondo le Acli, potranno fare richiesta dell’assegno di 5.000 euro l’anno circa una famiglia povera su due.

Con le modifiche ai requisiti per il ReI previste dalla legge di Bilancio, infatti, sono stati cancellati infatti i vincoli legati alla condizione della famiglia (almeno un minore a carico, un figlio adulto disabile, una donna in stato di gravidanza e un over 55 disoccupato da almeno tre mesi), che limitavano l’accesso a un terzo delle famiglie toscane.

Sono circa 54.000 le famiglie toscane considerate povere, secondo i dati aggiornati al 2017 dalla Regione Toscana. Per le famiglie con un nucleo di 5 o più persone, inoltre, la legge di bilancio aumenta del 10% il limite superiore del ReI, portandolo da 485 euro per 12 mensilità a 534 euro al mese.

“E’ fondamentale – afferma in una nota Giacomo Martelli, presidente delle Acli toscane – che, oltre alle misure di sostegno economico, vengano destinate anche delle risorse al percorso attivo del ReI, ovvero quello che si occupa dell’inserimento lavorativo e sociale delle persone”.