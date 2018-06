Pisa: il nuovo sindaco è Michele Conti

Michele Conti è stato proclamato sindaco stamani con una breve cerimonia nella sala Regia del Consiglio comunale. Il nuovo sindaco è un esponente della Lega e guiderà una maggioranza di centrodestra.

Michele conti, esponente della lega, guiderà una maggioranza di centrodestra che potrà contare anche sull’appoggio di una lista civica che otterrà quasi certamente un assessorato nonostante non ci sia stato apparentamento al ballottaggio.

Il candidato sindaco di “Pisa nel cuore”, Raffaele Latrofa, nel risiko delle nomine sembra essere l’unico già sicuro del posto nel governo cittadino: per lui si parla della delega ai Lavori pubblici.

Per il resto alla Lega andranno quattro assessorati, compreso quello specifico alla sicurezza, due a Fratelli d’Italia, uno o due a Forza Italia in una rosa di dieci nomi che potrebbe comprendere anche persone indipendenti ed espressione della società civile. Conti ha già annunciato che terra per sé le deleghe al Bilancio e alle Finanze.