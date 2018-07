Nuovo Cinema Puccini Garden, programma fino al 13 luglio

Nuovo Cinema Puccini Garden Cortile della Ciminiera – Manifattura Tabacchi, Firenze con ingresso libero programma fino al 13 luglio 2018. Cinema, letture, incontri

Domenica 8 luglio ore 21.30

CINEMA Sorrentino vs Garrone “Le conseguenze dell’amore” di Paolo Sorrentino (100’) Opera seconda del regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Un’occasione per riscoprire la storia dell’enigmatico Titta Di Girolamo (Toni Servillo) e del suo esilio forzato per conto della mafia. Un film unico ed ipnotico capace, come pochi, di svelarsi a piccole dosi e di tracciare le linee guida del cinema sorrentiniano.

Lunedì 9 luglio

ore 18.00 RACCONTI SOTTO LA TENDA – letture per bambini Il colibrì e il colore degli uccelli con Centrale dell’Arte

ore 21.30

CINEMA Gli imperdibili – Il cineforum dell’estate Arrival di Denis Villeneuve (118’) Il decimo lungometraggio del regista canadese Denis Villeneuve tratta il tema di un possibile “incontro ravvicinato del terzo tipo” con forme di vita aliene arrivate sulla terra a bordo di enormi e misteriose astronavi. Il fascino e il potere del linguaggio che può condizionare il pensiero e il senso della vita condensati in un “piccolo” film, quasi intimo, ricco di effetti speciali.

martedì 10 luglio ore 21.30

THE LOST GENERATION lettura scenica a cura di Pietro Grossi Ernest Hemingway: la vita nelle parole

mercoledì 11 luglio ore 21.30

CINEMA Inside the music – Dietro le quinte della grande musica Springsteen & I di Bailie Walsh (124’) La vita e la carriera del Boss attraverso gli occhi e le visioni dei suoi fan di tutto il mondo. Il rock diventato la colonna sonora di un’intera generazione in un documentario prodotto da Ridley Scott.

giovedì 12 luglio

ore 18.00 RACCONTI SOTTO LA TENDA – letture per bambini Il vaso vuoto (antica fiaba cinese) con Centrale dell’Arte

ore 21.30

CINEMA Italia oggi – piccoli e grandi successi Noi e la Giulia di Edoardo Leo (115’) Ancora una commedia e ancora un film tratto da un libro (“Giulia 1300 e altri miracoli” di Fabio Bartolomei) per questo ciclo di piccoli grandi film italiani. Un film corale che funziona come un meccanismo ad orologeria per raccontare la storia (tragicomica) di un gruppo di “perdenti” capaci di sfidare la camorra.

venerdì 13 luglio ore 21.30

CINEMA Documentari – racconti dal mondo Robert Doisneau – La lente delle meraviglie di Clementine Deroudille (83’) Straordinario ritratto di uno dei più grandi fotografi del 20° secolo, noto per capolavori immortali come “Il bacio” e per un approccio profondamente umanista verso l’Arte, realizzato grazie a un ricco archivio di immagini inedite e rarissimi video di repertorio.

INFO: All’interno del giardino è aperta tutti i giorni a partire dalle ore 18.00 la Griglieria del Mugello: griglieria e ristorante con specialità del Mugello, tortelli, pasta fatta in casa e tanto altro. È presente un punto vendita de La libreria dei lettori, aperta tutte le sere.

Cortile della Ciminiera – Manifattura Tabacchi via delle Cascine 33 Firenze 055.362067