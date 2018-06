Nuovi alloggi a Scandicci per giovani under 40

Verranno ultimati entro l’autunno in via della Pieve a Scandicci (Firenze) 40 alloggi di nuova costruzione, l’80% dei quali sarà riservato a giovani sotto i 40 anni per la loro autonomia familiare.

22 delle 40 case a Scandicci saranno affittate a canoni agevolati, mentre le altre 18 potranno essere acquistate con patti di futura vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato per appartamenti nuovi. Gli alloggi sono realizzati da InvestiRe Sgr spa, società di gestione del fondo di investimento immobiliare etico ‘Fondo Housing Toscano’.

Gli interessati potranno partecipare al bando che sarà pubblicato dall’amministrazione comunale dal 10 settembre fino al 10 ottobre 2018. “E’ un’opportunità per i giovani che vogliono rendersi indipendenti e iniziare a costruirsi un futuro come famiglia – ha detto il sindaco di Scandicci Sandro Fallani -.

Sappiamo che uno dei maggiori problemi della nostra società in questo momento è proprio quello della casa e dell’indipendenza familiare per i giovani, anche per le coppie con due persone che lavorano; questa è una prima risposta concreta rivolta sia a chi è deciso ad orientarsi verso un affitto, sia invece a chi preferisce acquistare la casa ma non ha immediata possibilità di farlo”.

Per l’acquisto di uno degli alloggi con patto di futura vendita il nucleo familiare deve versare all’inizio una caparra confirmatoria del 10% del costo, prendere possesso dell’immobile, e in seguito per otto anni pagare un fisso mensile – costituito da una parte di affitto agevolato e da una rata di acquisto – il cui 50% sarà accantonato come anticipo sul valore della casa;

all’ottavo anno la famiglia avrà già pagato circa il 25% del valore dell’immobile e procederà con il contratto d’acquisto definitivo, pagando (e quindi eventualmente chiedendo al massimo un mutuo di circa il 75 percento dell’importo) la parte restante. L’opzione affitto agevolato prevede invece un contratto iniziale 3+2, con canone mensile pari al valore minimo fissato dai patti territoriali.