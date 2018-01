Il Mercato delle Cure si trasferirà a Campo di Marte

I lavori per la realizzazione del progetto di riqualificazione della piazza hanno costretto al trasferimento della sede. Dal 5 febbraio il mercato avrà luogo in Piazza Berlinguer.

Da lunedì 5 febbraio il mercato di piazza delle Cure si trasferirà nella collocazione temporanea di piazza Berlinguer, lato viale Fanti, a campo di Marte. Lo spostamento, necessario per consentire i lavori di riqualificazione della piazza, riguarderà tutti i banchi attualmente presenti nei posteggi delle Cure.

L’area di campo di marte è stata individuata anche a seguito degli incontri di concertazione con gli operatori economici del mercato e le associazioni di categoria. L’orario di vendita rimane inalterato. La nuova collocazione sarà mantenuta fino al completamento dei lavori di riqualificazione di piazza delle Cure.

Il progetto ha come obiettivo la valorizzazione complessiva dell’area, che prevede un nuovo assetto della piazza (dove sarà realizzata ex novo una rotatoria) e l’introduzione di elementi architettonici di qualità come la copertura del mercato delle erbe, arredi urbani, pavimentazioni e lastrici.

Per quanto riguarda l’area occupata dal mercato, è stata progettata in modo tale che in orario di chiusura dell’attività delle bancarelle lo spazio sia percepito, e quindi utilizzato, come un luogo gradevole in cui giocare, sostare, incontrarsi.