Maltempo: frana nell’Aretino, isolate due abitazioni 

Due abitazioni, nelle quali vivono otto persone, sono rimaste isolate a causa di una frana nel comune di Castelfranco Piandiscò (Arezzo), possibile conseguenza, secondo i vigili del fuoco, del forte temporale della scorsa notte e più in generale delle nevicate e del maltempo degli ultimi giorni.

La frana, ancora in movimento, si è riversata su Casamora, una frazione che si trova nella collina sopra Piandiscò, e le case di via Campiano sono rimaste isolate. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Arezzo e quelli di Montevarchi (Arezzo). Presente anche il personale del comune di Castelfranco Piandisco’, un geologo e un funzionario dei vigili del fuoco. Si sta lavorando per mettere in sicurezza l’area.