Lucca: due anziani coniugi trovati senza vita in casa

Due coniugi, Dino Bertolini e la moglie Rina Brucciani, di 80 e 79 anni, sono stati trovati senza vita questa mattina nella loro abitazione a Mologno, frazione del comune di Barga (Lucca).

A scoprire i corpi è stata la figlia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Da una prima analisi, sembra che marito e moglie siano deceduti per cause naturali.

L’ipotesi più accreditata, fanno sapere gli investigatori, è che l’uomo sia spirato nel suo letto e che la moglie, una volta accortasi di quanto accaduto, abbia accusato un malore risultato poi fatale. Sarebbe esclusa un’intossicazione da monossido di carbonio.