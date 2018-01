Livorno: 350gr di eroina in casa, arrestato

I carabinieri hanno stroncato a Livorno un giro di spaccio di eroina all’interno di una villetta nel quartiere residenziale di Ardenza, L’indagine, scattata un mese fa, era partita dalle segnalazioni dei residenti della zona. A Firenze furto in sala colazione di un hotel,colpo da 7mila euro.

I carabinieri di Livorno hanno fatto un blitz in una villetta dove i residenti, un uomo di origini albanesi di 40 anni e una donna rumena di 24, erano coinvolti nell’attività di detenzione e cessione della droga, in particolare dell’eroina.

Sono stati ritrovati 350 grammi di eroina, 2500 euro in contanti e gioielli provento di spaccio: l’albanese è stato arrestato e la rumena denunciata. La droga era contenuta all’interno di un involucro termosaldato e nascosta in un sacchetto dei rifiuti è stata fiutata dall’unità cinofila.

Sequestrato anche il materiale per il confezionamento delle dosi, una macchina termosaldatrice, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari utilizzati per i contatti con i clienti. Nell’abitazione i carabinieri hanno trovato anche due bracciali, quattro collane, undici anelli e nove paia di orecchini ceduti dai tossicodipendenti ai pusher per acquistare lo stupefacente, oltre a 2.500 euro in contanti.

Derubata della borsa che aveva appoggiato ai piedi del tavolo, mentre faceva colazione in un hotel di viale Europa, a Firenze. Vittima del furto, avvenuto ieri mattina, una turista piemontese di 64 anni. Nella borsa la donna aveva due anelli in oro e diamanti, del valore di circa 7mila euro, e alcune centinaia di euro in contanti, oltre a telefono cellulare e documenti. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un altro cliente della struttura, che ha tentato, senza successo, di inseguire il ladro, fuggito in strada. Indagini sono in corso da parte della polizia.