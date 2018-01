Lega: Salvini “presto a Firenze dopo aggressione a gazebo”

”Firenze non è rappresentata da Renzi e da quattro scemi dei centri sociali, sarò presto in città per incontrare la gente perbene. #4marzovotoLega”. Così il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini sull’aggressione subita oggi a Firenze dai militanti della Lega a un gazebo in via Gignoro.

Intanto ”giochi” ancora in parte aperti centrodestra per la composizione delle liste in Toscana. E’ dato per certo il fatto che il leader della Lega nord Matteo Salvini non sarà candidato nella regione. Il Carroccio esprime però il candidato contro Renzi, l’economista anti euro Alberto Bagnai, che correrà per il Senato nel collegio Firenze 1 e capolista nel plurinominale. Sempre la Lega schiera a Siena, per l’uninominale della Camera, in chiave anti Padoan il suo responsabile economico nazionale, e consigliere regionale in

Toscana, Claudio Borghi.

A Firenze invece, in quota Fdi, la portavoce delle vittime di Banca Etruria Letizia Giorgianni correrà per la Camera nel collegio Firenze-Novoli-Peretola. Ancora a Firenze, ma per il

Senato, possibile la candidatura del senatore uscente Fdi-An Achille Totaro. Nel proporzionale alla Camera dovrebbe esserci il consigliere regionale Fdi Giovanni Donzelli, fedelissimo di Giorgia Meloni.

La deputata uscente e responsabile comunicazione nazionale Deborah Bergamini sarà candidata in Toscana ma ancora non è certo dove. A Lucca, terra di origine della viareggina

Bergamini, sarebbero infatti dati per certi Riccardo Zucconi (Fdi) per la Camera, e l”ex sindaco di Pietrasanta Massimo Mallegni (Fi). Per Forza Italia in corsa anche il coordinatore

regionale azzurro Stefano Mugnai (probabile Arezzo e forse anche Firenze), e il vicepresidente del Consiglio toscano Marco Stella (a Firenze). Il deputato uscente della Lega nord, con un passato in Fi, Guglielmo Picchi sarà invece alla Camera per

Prato-Pistoia.