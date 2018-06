Inseguimento Firenze: amici Duccio annullano fiaccolata 

Per rispettare il dolore e dare il giusto risalto e la giusta importanza solo ai funerali, in programma domani mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria a Cintoia a Firenze.

La famiglia e gli amici più stretti di Duccio Dini hanno deciso “di non tenere la fiaccolata inizialmente programmata sempre per domani alle ore 21” che loro stessi avevano deciso di svolgere partendo dalla sede del quartiere 4 fino a casa di Duccio. E’ quanto dicono i familiari e gli amici del 29enne travolto domenica scorsa da un’auto in via Canova a Firenze.

“La famiglia e gli amici più stretti di Duccio Dini, in questo momento di dolore, stanno pensando solo a ricordarlo e a commemorarlo. Per questo si dissociano da qualsiasi tipo di iniziativa (fiaccolata, pagine Facebook o manifestazioni) non indetta dagli stessi”, concludono.