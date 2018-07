Casciana Terme: incendio, sterpaglie in fiamme

Provincia di Pisa, un grosso incendio di sterpaglie è divampato nel primo pomeriggio in prossimità di Casciana Terme.

Casciana Terme, sono 11 le squadre di volontariato AIB facenti pate dell’organizzazione regionale antincendi boschivi coordinate da un direttore operazioni, al momento impegnate e distribuite lungo il perimetro dell’incendio per lo spegnimento delle fiamme e la successiva bonifica.

Sono in arrivo un elicottero della Regione Toscana e una ruspa per chiudere l’evento. E’ stata allertata anche la protezione civile locale per eventuali evacuazioni di case che, per il momento, non sono minacciate dal fuoco.