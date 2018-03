Firenze: avviato restauro bugnato rampe Palazzo Pitti

“I lavori, doverosi, di manutenzione e pulitura del bugnato sono significativi per la tutela e la valorizzazione oltre che una migliore fruizione del Palazzo e della stessa piazza” ha dichiarato il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt.

Per la prima volta dalla Seconda Guerra mondiale a Firenze sono stati avviati lavori per restauro e pulitura del bugnato delle due rampe che conducono a Palazzo Pitti. L’intervento, condizioni meteorologiche permettendo, avrà una durata stimata in due settimane e segue, a distanza di un mese, la manutenzione della pavimentazione della rampa di destra di Piazza Pitti, dove si era verificato un lieve distacco di un frammento di pietra.

“I musei non sono dei semplici ‘contenitori’ di opere d’arte – commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt – ma luoghi ‘vivi’ che partecipano alla comunicazione culturale e sociale della città. In questo senso, tutte le attività intraprese, incluso i lavori, doverosi, di manutenzione e pulitura del bugnato sono significativi per la tutela e la valorizzazione oltre che una migliore fruizione del Palazzo e della stessa piazza. Con ogni probabilità l’intervento, che è proseguito nonostante la leggera pioggia di questi giorni, dovrebbe essere terminato per la domenica di Pasqua in cui l’ingresso ai nostri musei sarà gratuito”