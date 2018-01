Fiorentina Basket in onda su Controradio

È stato stretto un accordo di partnership fra la All Food Fiorentina Basket e Controradio con l’obiettivo di promuovere l’attività della squadra di Firenze che milita nel Girone A del campionato di serie B della Lega Nazionale Pallacanestro e, più in generale, per diffondere i valori sportivi ed etici del gioco del basket.

A partire dal 29 gennaio, ogni lunedì Raffaele Palumbo intervisterà alle ore 8:50 su Controradio il coach Andrea Niccolai e lo staff della Fiorentina Basket che commenteranno l’ultima partita disputata assieme a pronostici e riflessioni sulla successiva. La trasmissione, dopo la messa in onda in diretta, sarà ascoltabile in differita in podcast sul sito www.controradio.it e rilanciata sulla pagina Facebook Controradio Firenze.

Attualmente la All Food Fiorentina Basket è seconda in campionato con 30 punti e il prossimo appuntamento sarà domenica 28 gennaio alle ore 18:00 al Palasport di San Marcellino a Firenze (via Chiantigiana, 28), contro la Fulgor Paffoni Omegna, capolista del giorne.

Per i soci del Controradio Club che vogliono assistere alla partite in casa della All Food Fiorentina Basket sono previsti agevolazioni e sconti.