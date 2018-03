Elezioni, Toscana: M5S, noi prima forza in tre province 

“Siamo la prima forza politica in tre province toscane, Massa Carrara Grosseto e Lucca, e in numerosi comuni toscani”, così il gruppo consiliare in Regione del Movimento 5 Stelle, in un post sul sito web www.movimento5stelletoscana.it , commenta i risultati del voto del 4 marzo.

“Soprattutto in ogni territorio regionale il risultato ci indica come forza di governo consolidata che cresce costantemente e ha interamente recuperato lo scarto delle europee 2014 e più che raddoppiato i consensi rispetto alle regionali 2015. Ringraziamo i toscani e le toscane che domenica hanno scelto il Movimento 5 Stelle come forza politica capace di rappresentarli, 526.921 alla Camera e 484.281 al Senato – aggiunge il post – Hanno partecipato ad un risultato nazionale storico”.