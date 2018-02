Donna scomparsa nell’Empolese, ricerche in corso nei boschi 

Sono proseguite tutta la notte, al momento senza successo, le ricerche sul Montalbano di una donna di 75 anni residente a Castra, frazione del comune di Capraia e Limite (Firenze) nell’Empolese, della quale non si hanno notizie da ieri.

È stata la figlia, non vedendo rincasare la donna alle 12.30, ad avvertire i carabinieri e far partire le ricerche. I vigili del fuoco hanno attivato un campo base nel centro del piccolo paese dell’Empolese, e hanno perlustrato nella notte i boschi e i campi agricoli che si trovano nei paraggi. Oltre al comando provinciale fiorentino del 115 sono stati attivati uomini del nucleo Topografia applicata al soccorso proveniente dai comandi di Siena e Pistoia, e i cinofili arrivati da Roma e Grosseto. Le ricerche sono tuttora in corso e proseguiranno almeno per l’intera giornata.