Dimissioni del segretario Pd di Viareggio

Viareggio, si dimette dall’incarico il segretario del Pd di Viareggio Filippo Guidi, lo rende noto lo stesso Guidi spiegando che la sua è una decisione “irrevocabile”.

“È finita da tempo in me la voglia e la passione nel fare politica. Già prima dell’inizio della campagna elettorale avevo più volte meditato su questa eventualità – spiega l’ex segretario – e oggi dopo alcuni giorni di riflessione personale post elettorale sono arrivato a questa inevitabile e dolorosa conclusione. Naturalmente i risultati dell’ultima tornata elettorale, molto negativi per il mio partito, hanno aumentato questa mia personale sensazione di disagio e di difficoltà ed ho quindi deciso di prendere questa decisione”.

Guidi ritiene che il Pd di Viareggio “abbia davanti a sé un periodo piuttosto lungo di tregua elettorale in cui sono certo saprà trovare al suo interno una guida forte ed autorevole per i prossimi anni. Ringrazio tutti gli amici e i compagni del Pd Viareggio e del Pd Versilia che mi hanno accompagnato ed aiutato in questo difficile percorso”.