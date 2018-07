Copre la targa con la maglietta per entrare nella ztl

Firenze, venerdì sera, al varco di via dell’Agnolo il conducente di un’auto, di 51 anni, è stato beccato dagli agenti di una pattuglia dopo aver occultato la targa del suo veicolo con una maglietta.

Alle 18:40 circa gli agenti della Polizia Municipale hanno notato una Seat ferma sul marciapiede di via dell’Agnolo che ripartiva con la targa coperta da una maglietta per transitare sotto la telecamera della zona a traffico limitato.

Gli agenti hanno quindi inseguito la vettura con le loro bici elettriche e sono riusciti a raggiungere il veicolo di fronte al catasto, proprio nel momento in cui il conducente stava togliedo la maglietta che copriva la targa per riconsegnarla alla sua ragazza che era in auto e in reggiseno.

A questo punto si sono qualificati e dopo essersi fatti consegnare i documenti hanno contestato all’uomo una serie di infrazioni: transito in ztl (sanzione di 81 euro), guida con patente scaduta (multa di 155 euro) e una denuncia per “aver occultato dolosamente e volontariamente la targa”.

Successivamente gli agenti hanno visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza dove si vede in modo chiaro l’uomo mentre nasconda la targa con la maglia. Proseguono le indagini per verificare se in passato ha utilizzato lo stesso sistema per eludere i sistemi di ingresso alla ztl.