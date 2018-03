Colle Val D’Elsa (Siena): cede copertura capannone, operaio cade e muore

Giornata nefasta per il lavoro, a Porto Santo Stefano (Grosseto) un operaio di 44 anni è stato ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un terrazzo posto al quarto piano della struttura dove lavorava.

Incidente mortale sul lavoro nel primo pomeriggio a Colle Val d’Elsa (Siena). Vittima un uomo di 57 anni dipendente di una impresa edile, residente a Casole d’Elsa. L’operaio, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è caduto da un’altezza di cinque metri a causa del cedimento della copertura di un capannone. Al momento dell’incidente il 57enne stava facendo un sopralluogo sulla copertura dopo che erano state segnalate alcune perdite d’acqua. I soccorsi sono stati chiamati dagli altri operai. Sul posto il 118 ma a nulla è valso l’intervento dei sanitari. I militari stanno cercando per ricostruire l’esatta dinamica della caduta e le cause del cedimento della copertura.

Un operaio di 44 anni è stato ricoverato in prognosi riservata dopo essere caduto da un terrazzo posto al quarto piano di un residence dove stava lavorando in località La Soda, a Porto Santo Stefano (Grosseto). Da quanto appreso l’uomo, trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Siena, avrebbe riportato un trauma cranico e uno toracico. Ancora in corso d’accertamento la dinamica dell’infortunio sul lavoro. L’uomo stava lavorando nel residence che è in ristrutturazione ed è caduto sul marciapiede esterno, dopo essere precipitato da un terrazzo.