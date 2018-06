Cirk Fantastik arriva al parco dell’Acciaolo di Scandicci

Cirk Fantastik! Festival di circo contemporaneo, teatro e musica insieme al Circo El Grito, una delle compagnie internazionali più riconosciute dal panorama europeo, arrivano a Scandicci al Parco dell’Acciaiolo da mercoledì 27 giugno fino a domenica 8 luglio.

Il Parco dell’Acciaiolo si trasformerà in uno spazio di spettacoli, musica, laboratori e incontri, uno spazio sociale, aperto a tutti, dove tra uno spettacolo e l’altro, tra musica, food trucks con merende, aperitivi e chill out, potranno vivere a pieno l’atmosfera del circo per tutto il pomeriggio e la notte. Vi saranno spettacoli dentro la tenda con prezzi accessibili a tutti, spettacoli e concerti ad offerta libera, laboratori di circo gratuiti.