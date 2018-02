Cinema in famiglia al Cinema Teatro La Compagnia

Domenica 4 Febbraio (ore 16.00) in sala verrà proiettato Piuma di Roan Johnson, selezionato in concorso alla 73a Mostra internazionale di Venezia. Il film è la storia di Ferro e Cate, due ragazzi come tanti, ai giorni nostri e di una gravidanza inattesa, mentre tutto il loro mondo inizia ad andare contromano: la famiglia (quella accogliente e “normale” del ribelle Ferro, quella sgangherata e fuori dagli schemi della più assennata Cate), la scuola (i fatidici esami di maturità), gli amici e il lavoro (che non c’è). Tra tentennamenti e salti nel buio, prese di responsabilità e bagni di incoscienza, i due protagonisti attraverseranno i nove mesi più emozionanti e complicati della loro vita, cercando di non perdere la loro purezza

Nella saletta Mymovies del cinema La Compagnia, per i bambini, laboratorio ludico-didattici accom- pagnato dalle immagini di Baby Boss film di animazione di Tom McGrath, ispirato al libro best seller scritto e illustrato da Marla Frazee nel 2010 e campione di incassi negli Stati Uniti. Una divertente commedia per grandi e piccoli, che racconta cosa succede all’interno di una famiglia quando arriva un nuovo bebè, il tutto raccontato dal punto di vista fantasioso di un bambino di 7 anni, di nome Tim.