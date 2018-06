Il Centro Pecci festeggia 30 anni di attività

Il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato festeggia i trent’anni dalla sua nascita attraverso una serie di eventi che avranno nella giornata di sabato 23 giugno il momento culminante.

Laboratori e incontri, mostre e concerti si alterneranno a partire dalle ore 15.30 coinvolgendo un pubblico di tutte le età e confermando l’attenzione del Centro fin dalla sua fondazione non solo per le attività espositive ma anche per quelle multidisciplinari.

Nel corso della giornata sarà possibile visitare le due mostre attualmente in corso al Centro Pecci: la personale dedicata all’artista inglese Mark Wallinger, vincitore nel 2007 del Turner Prize e noto per la sua ricerca sul tema dell’identità attraverso vari mezzi espressivi e la mostra “Dentro la collezione”, un percorso immersivo fra le opere del museo e tra gli artisti italiani e internazionali che tracciano le linee guida dell’arte degli ultimi cinquant’anni.

Sabato 23 giugno alle ore 15.30 si parte con il laboratorio a ingresso libero “Costruire un albero” che riprende un fortunato format di Bruno Munari dei primi anni di apertura del museo. Famiglie e curiosi avranno quindi la possibilità di mettersi in gioco contribuendo alla costruzione di un’enorme installazione di diversi colori e materiali.

Alle 18.30 avrà luogo invece la premiazione dei vincitori del concorso fotografico “Pecci Flash Back” nel quale i partecipanti dovevano, attraverso le immagini, rappresentare spazi, protagonisti, eventi oppure opere legate ai trent’anni di storia del museo.

Alle 19.00 si terrà l’incontro aperto al pubblico dal titolo “Houston, pronti al decollo. Cambiamenti e prospettive a trent’anni dall’apertura del Centro Pecci” Un confronto per analizzare quanto sia cambiato in questi anni il museo ma anche la città di Prato. Muovendosi tra passato e futuro ne discuteranno, insieme alla direttrice Cristiana Perrella, l’artista Maurizio Nannucci, il direttore del Museo del Novecento di Firenze Sergio Risaliti e lo scrittore Edoardo Nesi, moderati dalla giornalista e critica Alessandra Mammì.

Alle ore 22.00 il gran finale della giornata con il concerto a ingresso libero nel teatro all’aperto di GODBLESSCOMPUTERS, beatmaker, producer e dj italiano fra hip hop, dub ed elettronica e il live dj-set di NUMA CREW, collettivo che mescola nelle sue produzioni la cultura del sound system, del l’hip hop e della musica underground inglese.

Sempre sabato 23 giugno alle ore 21.00 cena per i trent’anni del Centro Pecci al ristorante Myo. Menù in tre portate ideato da Angiolo Barni al costo di 25 euro. E’ consigliata la prenotazione al numero 0574-1597312

Per ulteriori informazioni sugli eventi in programma www.centropecci.it