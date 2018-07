Centenario nascita Mandela: giornata di iniziative a Firenze

In occasione domani del centenario della nascita del premio Nobel per la Pace Nelson Mandela, Firenze ospiterà una serie di iniziative che coinvolgeranno il Nelson Mandela Forum e, in serata, l’Arengario di Palazzo Vecchio col sindaco Dario Nardella. Presente anche Nogarin, che nei giorni scorsi ha dedicato a Mandela una seduta pubblica.

Il via alle 10 all’ingresso del Mandela Forum dove fino alle 20 ci sarà una sorta di staffetta dei diritti umani, con letture, performance e installazioni d’arte dedicate al centenario. Parteciperanno, tra gli altri, la missionaria laica Giuliana Masini, che in Sudafrica fondò una scuola e una comunità, lo storico Marcello Flores, i sindaci di Livorno Filippo Nogarin e di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, e Tea Albini, che nel 2005, come assessore al bilancio del capoluogo toscano consegnò a Mandela una copia della cittadinanza onoraria conferitagli dal Comune.

La giornata si concluderà alle 22 in piazza della Signoria dove dall’Arengario di Palazzo Vecchio il sindaco Nardella ricorderà l’impegno e gli insegnamenti del leader della lotta anti-apartheid. Alle parole si alterneranno brevi video.

A condurre la serata sarà Carlo Nicoletti, che attraverso un ‘microfono aperto’ raccoglierà messaggi e testimonianze del pubblico.

Intanto, su invito della Fondazione Nelson Mandela, continua la trasferta a Johannesburg della delegazione italiana che vede coinvolti rappresentanti del Mandela Forum e delle istituzioni, tra cui Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle.

Dopo aver partecipato alla Nelson Mandela Annual Lecture – che oggi, al Wanderers Stadium di Johannesburg, ha visto relatore l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama – domani la delegazione sarà presente all’inaugurazione dei lavori di ristrutturazione della casa di Nelson Mandela a Houghton, destinata a diventare una struttura polifunzionale dove promuovere l’eredità morale lasciata da Madiba.