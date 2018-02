Carrara, uomo travolto da treno

Trovato il cadavere di un uomo, stamani verso le 8, a un passaggio a livello distante un centinaio di metri dalla stazione ferroviaria di Carrara Avenza (Massa Carrara).

Il cadavere era sui binari. La vittima è un sessantenne investito da un treno. Accertamenti della Polfer sono in corso sia per stabilire i motivi dell’investimento, sia per individuare il convoglio che ha travolto il sessantenne. Del corpo si è accorto il macchinista di un altro treno in transito, un convoglio differente da quello che lo ha travolto. La linea Pisa-La Spezia è rimasta bloccata oltre un paio di ore per consentire i rilievi della polizia scientifica. Sul posto anche il 113.