“Grazie al teatro si possono portare alla luce, mediante esempi viventi, le leggi eterne del cuore e dei sentimenti umani” affermava il poeta spagnolo Federico Garcìa Lorca.

Dalle sue parole prende spunto lo spettacolo CALEIDOSCOPIO – The History of your dreams presentato in anteprima nazionale, presso ilnell’ambito del festival di circo contemporaneo Cirk Fantastik! nello Chapiteau di El Grito (inizio spettacoli: sabato 7 ore 17.30 e domenica 8 ore 18.30; info e prenotazioni: tel. 3891824669 – [email protected] www.cirkfantastik.com ; prevendite disponibili online su Box Office; costo biglietti: 6 euro).

Caleidoscopio è il frutto del progetto Le Vie del Circo | Caleidoscopio sostenuto dal Mibact nell’ambito del bando MigrArti Spettacolo 2018: un percorso di lavoro artistico condotto da Natalia Bavar, Daniele Favilli, Francesco Gherardi e Tommaso Negri.

Lo spettacolo diretto da Giacomo Costantini della compagnia El Grito, ha come scopo quello di dare una lettura del presente attraverso l’incontro di persone legate a culture anche molto lontane fra loro. Culture che arrivano dall’Africa, dal medioriente, dal Sudamerica, per un totale di 17 paesi che incontrandosi sul palcoscenico, come in un crocevia di esperienze, trovano nel circo, nel teatro e nella musica strumenti per esprimere le proprie differenze, senza pregiudizi.

Grazie alla poliedricità di linguaggio delle arti della scena le attuali problematiche riguardanti il tema caldo delle migrazioni potranno essere fruite da un pubblico intergenerazionale e vario. Perché ogni persona sia vista come persona e non come un numero o una categoria. Caleidoscopio – The History of your dreams è un’opportunità per raccontare ogni soggettività, con i suoi sogni, traumi e speranze di giovani ragazzi e ragazze che come tutti vogliono realizzarsi nelle loro vite.