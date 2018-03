Firenze: albero cade su auto, conducente ferito

E’ accaduto in v.le Galilei. Uomo sotto choc. Sul posto municipale, pompieri e tecnici Comune

Un grosso albero è caduto sul viale Galilei a Firenze: un pick up in transito è stato colpito, e, secondo i primi rilievi della polizia municipale, il conducente sarebbe ferito lievemente e sotto choc. L’albero caduto, ad alto fusto, ha invaso interamente una carreggiata. Sul posto vigili urbani, vigili del fuoco e tecnici comunali. La circolazione nell’area è stata interdetta da Porta Romana a Piazzale Michelangelo.

Secondo quanto spiegato dalla polizia municipale, viale Galilei e’ stato riaperto alla circolazione intorno alle 16,30, terminate le operazioni di

rimozione dell’albero da parte dei vigili del fuoco.

In base a quanto ricostruito, il pick-up e’ stato colpito dall’albero nella parte posteriore, sollevandosi sulle ruote posteriori per poi ricadere a terra col muso. Il conducente, un uomo di 49 anni, in stato di choc per l’accaduto, e’ stato trasportato in via precauzionale in codice giallo all’ospedale di Careggi.