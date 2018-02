Elezioni: Nencini, si può vincere in tutti i collegi toscani 

🔈Firenze, Riccardo Nencini, segretario del Psi e candidato per il centrosinistra nel collegio uninominale del Senato ad Arezzo, alla presentazione dei candidati di ‘Insieme’ si è detto ottimista riguardo il risultato delle elezioni del 4 marzo : “Vincono coalizioni stabili e credibili non un uomo solo al comando”.

Capilista di Insieme nei collegi plurinominali del proporzionale in Toscana per la Camera dei deputati saranno Angelo Zubbani, ex sindaco socialista di Carrara; Maria Vanni, a capo del Psi di Montopoli Valdarno e dirigente nazionale del partito; Maurizio Folli, già fra gli animatori di Campo Progressista a Firenze; Francesco Giorgi, segretario del Psi di Grosseto. Per i due collegi plurinominali del Senato i capilista saranno Elena Pulcini, professoressa di Filosofia sociale presso l’Università di Firenze, e Graziano Cipriani, segretario regionale del Psi.

Se il Parlamento che nascerà dopo il voto del 4 marzo sarà senza una maggioranza “la strada maestra è quella di una prosecuzione del governo attuale”, ha affermato Riccardo nencini, a margine di un’iniziativa elettorale a Firenze della lista Insieme.

“Non credo a governi tecnici o del presidente. Ci sono il 45% di elettori italiani che non hanno ancora deciso se vanno a votare e se vanno a votare, per chi vanno a votare. Quindi ogni sondaggio oggi lascia il tempo che trova”.

Il segretario del Psi nutre buone speranze sull’esito delle elezioni, poichè, ha spiegato: “Le candidature scelte sono legate al territorio. Quella di Arezzo-Siena è una sfida molto bella, appassionante, io sono abituato a sfide di questo tipo. Il collegio dai primi contatti ha avuto una buona reazione, sono in questo caso molto ottimista, c’è molto da lavorare”.

Nencini condivide la linea di Prodi per la coalizione di centrosinistra: “Penso che in Italia si vinca soltanto se si fanno delle coalizioni stabili e credibili. Per gli uomini soli al comando, non è la stagione. Di partiti che hanno vinto da soli le campagne elettorali io ne ricordo soltanto uno in 70 anni di storia della Repubblica, è De Gasperi nel ’48 con la Democrazia Cristiana. Non ne ricordo altri perché non ce ne sono altri”.

Il segretario socialista ha ribadito che l’obiettivo di Insieme “è superare la soglia del 3%: c’è un sondaggio recente che tra i giovani elettori fra i 18 e 24 anni consegna alla lista il 4,5%, la più votata, la più scelta fra le liste apparentate più piccole, e questo è di ottimo auspicio. Prodi sta entrando in campo, ha già detto che voterà centrosinistra ed io sono molto ottimista”.

Gimmy Tranquillo ha raccolto le dichiarazioni di Riccardo Nencini: