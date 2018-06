Begin the Beguine, party-presentazione nuovo film di John Snellinberg

“Begin the Beguine” un film di John Snellinberg. Con Makamba Culibaly, Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Grinta e Tony Reale + La Ponto Dj, cinematic funk. Domenica 1 luglio 2018 – ore 21,30 – ingresso libero,Ex-Fabrica – Via Ferdinando Targetti – Prato

Una storia tra liscio e rap, Italia e Africa, campagna e città. “Begin the Beguine” è il nuovo cortometraggio di John Snellinberg e Festival delle Colline è il contesto giusto dove presentarlo. Una premiere e insieme una festa quella in programma domenica primo luglio all’Ex-Fabrica di Prato, rigorosamente a ingresso libero, dalle ore 21,30. Saranno presenti gli attori Makamba Culibaly, Francesco Rotelli, Francesca Sarteanesi, Grinta, Tony Reale e tutto il cast di “Begin the Beguine”.

Coprodotto insieme a Il Cenacolo e al Festival delle Colline, “Begin the Beguine” racconta, in musica, un giorno nella vita di cinque personaggi: un giovane africano, un impresario di orchestre da ballo, un rapper italiano, una manager hip hop senza scrupoli ed un cantante di liscio. Il tutto con il consueto stile di John Snellinberg, collettivo toscano attivo nella produzione di film, documentari e videoclip, abituato a mescolare generi diversi – questa volta il film “musicale”, la commedia ed insolite atmosfere noir – con uno sguardo ironico e disincantato sulla realtà. Il cortometraggio sarà proiettato alle ore 22 e alle 24. La serata inaugura l’edizione 2018 del Festival e dopo la proiezione si continua con il cinematic funk di La Ponto Dj.

“Video ergo Sono” è il tema di Festival delle Colline 2018. Da sempre crocevia di forme diverse d’arte, il Festival celebra l’incontro tra musica e video, in tutte le sue declinazioni: cinema, clip, cortometraggi, ma anche sonorizzazioni, musicisti prestati al grande/piccolo schermo, cantautori lanciati da serie tv…

INFO – Info tel. 0574.531828 www.festivaldellecolline.com