Aveva in casa marijuana e attrezzature per serra, arrestato a Pisa

Uno studente universitario di 28 anni, veneto, è stato arrestato dalla polizia dopo essere stato sorpreso con 40 grammi di marijuana addosso e un altro mezzo chilo a casa, dove gli agenti hanno scoperto anche tutto l’occorrente per allestire una serra per la coltivazione di cannabis.

Il giovane studente, che poi è stato arrestato, inizialmente era stato sorpreso in pieno centro a Pisa e fermato per un normale controllo durante il quale, però, ha manifestato un evidente nervosismo, che ha insospettito i poliziotti. Dopo questo, è scattata la decisione da parte dei poliziotti di approfondire il controllo, con una perquisizione personale e presso il suo domicilio. Infatti, in casa la polizia ha trovato anche sette pasticche di metanfetamina e 3.400 euro in contanti. Lo stupefacente era stato nascosto in diversi barattoli custoditi in un congelatore a pozzetto. In una stanza, che era stata adibita a serra, gli agenti hanno trovato fertilizzanti acquistati sul web, il darknet, l’internet nascosto, e un ventilatore a induzione, fermo ma con un tubo pronto per essere applicato alla finestra.