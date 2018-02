Arrestato autore rapine a mano armata in sala scommesse ed abitazione

La Squadra Mobile della Questura di Firenze ha eseguito un’ordinanzadi custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Firenze su richiesta della Procura della Repubblica di Firenze nei confronti di un cittadino originario della provincia di Firenze, per una serie di episodi delittuosi avvenuti tra il dicembre 2013 ed il marzo 2016.

Le indagini della Sezione Reati Contro il Patrimonio della Squadra Mobile della

Questura di Firenze, coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze, hanno

consentito di raccogliere, per ciascuno degli episodi delittuosi contestati, una serie di

elementi che hanno fatto emergere le responsabilità del 55enne italiano.

L’analisi da parte degl investigatori dei reperti rinvenuti sui luoghi della rapina, dei tabulati telefonici e delle individuazioni fotografiche da parte dei testimoni ha consentito di attribuire al destinatario della misura restrittiva ben undici episodi delittuosi.

Le rapine consumate, commesse sia in sale slot o di scommesse (9) che in abitazione (1),

sono avvenute tutte tra Firenze, Sesto Fiorentino e Calenzano ed hanno fruttato, in denaro

contante, una cifra che sfiora i 68.000,00 €.

Secondo quanto accertato dagli investigatori, le modalità operative sono risultate essere

analoghe in tutti gli episodi contestati. Il rapinatore, infatti, agiva sempre armato di pistola o di coltello e sceglieva, di regola, l’orario di chiusura delle sale slot o delle sale scommesse per entrare in azione, prendendo di mira sistematicamente quelle a lui ben note in quanto da egli stesso frequentate.

Inoltre, per la rapina commessa a capodanno 2016, nella sala Snai di Calenzano, in via

Puccini, il 55enne fiorentino dovrà rispondere anche di sequestro di persona in quanto,

dopo essersi impossessato del denaro presente nella cassaforte, ha rinchiuso un

dipendente nel bagno dell’agenzia, chiudendo la porta a chiave.

Nella rapina in abitazione, invece, l’indagato ha finto di consegnare un pacco, accedendo

così all’appartamento in cui, minacciando con un coltello la anziana vittima e la sua

badante, si è fatto consegnare un orologio di valore e del denaro contenuto in una

cassaforte. Il destinatario della misura è ora a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in regime di arresti domiciliari.