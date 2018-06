Armi, droga e prostituzione, 64 arresti in varie città

Sequestro di armi e munizioni, droga, arnesi per lo scasso, 78 perquisizioni e un totale di 64 arresti e 60 denunce.

I risultati di una vasta operazione in numerose province italiane portano a 78 perquisizioni un totale di 64 arresti e 60 denuncie. Tra le accuse quelle di rapina, ricettazione, violazione delle norme concernenti le armi, furto, per reati in materia di stupefacenti e per sfruttamento della prostituzione.

Durante le operazioni è emersa anche la vicenda di una madre di nazionalità romena costretta a prostituirsi alcuni mesi dopo il suo parto.

L’operazione, della quale viene dato il bilancio oggi, si è svolta il 23 giugno scorso, nelle province di Novara, Verona, Imperia, Piacenza, Latina, Ravenna, Pescara, Caserta, Ragusa, Vibo Valentia e Sassari.

L’indagine è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.