Arezzo: 7kg di marijuana in casa, arrestato

I carabinieri in un blitz hanno arrestato un uomo di origini albanesi di 32 anni. Rinvenuti 7kg di stupefacente e 20mila euro nella sua abitazione.

Sette chili di marijuana, 250 grammi di cocaina e 20 mila euro in contanti è quanto sequestrato dai carabinieri a un 32enne albanese ricercato da tempo e considerato punto di riferimento per otto “grossisti” della droga arrestati tra giugno e dicembre 2017 ad Arezzo.

Per gli inquirenti è il capo del sodalizio dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il gruppo, composto in prevalenza da albanesi ma anche da italiani, riforniva di cocaina, hashish e marijuana tutta la provincia di Arezzo. Il presunto capo dell’organizzazione e la compagna sono stati individuati grazie al lavoro certosino degli uomini del Nucleo investigativo dell’Arma.

La loro auto è stata bloccata ieri pomeriggio in centro ad Arezzo. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di porre sotto sequestro 7 chili di marijuana, 250 grammi di cocaina e circa 20 mila euro in contanti provento dell’attività di spaccio, oltre ad un macchinario per la termosaldatura delle bustine, bilancini di precisione e sostanze da taglio