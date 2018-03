Un allarme bomba ha costretto il ministro Pier Carlo Padoan, candidato del Partito democratico alle elezioni nel collegio uninominale alla Camera per Siena, ad annullare la visita allo stabilimento Prada di Piancastagnaio (Siena).

L’allarme bomba è scattato dopo una telefonata anonima in azienda. I carabinieri stanno provvedendo all’ispezione dei luoghi. Padoan proseguirà nel calendario degli incontri previsti per oggi in provincia di Siena.