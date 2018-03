Aeroporto, Nardella a sindaci ‘ribelli’: discutiamo

Il sindaco di Firenze, presidente della città Metropolitana: ai sindaci dei Comuni della Piana fiorentina che oggi hanno presentato i ricorsi al Tar contro l’ampliamento dell’aeroporto “insisto nel proporre un tavolo di lavoro con impegni formali, per seguire la parte di attuazione delle prescrizioni sull’infrastruttura.

C’e’ sempre tempo, finchè non si arriva nell’aula di un tribunale: si può sempre lavorare insieme, ci sono sempre le condizioni, la mia è una proposta trasparente”. Così il sindaco metropolitano Dario Nardella circa il ricorso al TAR sull’ampliamento dell’ aeroporto di Peretola. “Ho rapporti molto buoni, di grande collaborazione con i sindaci degli altri Comuni – ha aggiunto -, credo che l’ opportunità di continuare a collaborare non sia ancora smarrita, possiamo, se vogliamo, tutti insieme fare l’interesse dei nostri territori”. Certo, ha aggiunto Nardella, “se ci sono contrarietà di principio è difficile trovare delle soluzioni. Ma credo che i cittadini si aspettino dalla politica proprio il coraggio, la pazienza, la tenacia di cercare soluzioni. Litigare non funziona mai: i nostri cittadini non vogliono vedere la politica che litiga tantomeno nelle aule di tribunale”, ha concluso il sindaco.