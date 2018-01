Valdelsa: alberi caduti e black out per vento forte

A Montaione (Firenze) sono caduti alcuni alberi in strada, senza però provocare danni o feriti, nella frazione di Mura e sulla strada comunale della Sughera

Alberi caduti in strada e mancanza di corrente a causa di problemi ad alcuni impianti del servizio elettrico si sono registrati oggi nei comuni della Valdelsa Fiorentina a causa delle forti raffiche di vento che hanno interessato il territorio.

In particolare, a Montaione (Firenze), secondo quanto segnalato, sono caduti alcuni alberi

in strada, senza però provocare danni o feriti, nella frazione di Mura e sulla strada comunale della Sughera. Sempre a Montaione, ed anche a Castelfiorentino, alcuni impianti del servizio elettrico hanno riscontrato problemi e varie utenze sono rimaste senza corrente. Tecnici Enel stanno intervenendo per ripristinare il servizio e limitare le conseguenze dei guasti che avrebbero interessato in tutto alcune decine di

abitazioni.

Su facebook, il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni, ha spiegato che i guasti si sono verificati “sulla linea dell”alta tensione”.