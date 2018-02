200mila euro per Pratomagno, Capraia e Bilancino

Firenze, la giunta della Regione Toscana sosterrà con un contributo complessivo di 200mila euro la realizzazione di progetti di paesaggio che serviranno a valorizzare tre aree della nostra regione, di cui due montane, il Pratomagno, il parco di Bilancino in Mugello e l’isola di Capraia.

Il contributo è stato deliberato nell’ultima seduta della giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’urbanistica. I progetti di paesaggio, oggetto della delibera, hanno la finalità di mettere in risalto gli aspetti paesaggistici, storico culturali, rurali e ambientali dei territori interessati e andranno a costituire le linee strategiche del Piano paesaggistico regionale.

Di qui il sostegno della giunta regionale a progetti come questi che, di fatto, concretizzano il Piano. Con il contributo la Regione finanzierà lo studio di fattibilità dei tre progetti. L’intervento sul Mugello, finalizzato in particolare all’area del lago di Bilancino, prevederà un intervento regionale di 60.000 euro e avrà come destinatario il comune di Barberino di Mugello, quello di Capraia avrà un contributo di 40.000 euro.

Lo studio di fattibilità sul Pratomagno, che interesserà vari comuni del Valdarno e del Casentino, sarà preceduto da una intesa preliminare tra Regione Toscana e comuni interessati. In questo caso il contributo (100.000 euro) sarà destinato al comune (Loro Ciuffenna) indicato come capofila.