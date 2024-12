🎧Torna Lucia Festival a Firenze: 4 giorni dedicati ai podcast e alle pratiche d’ascolto

Dal 12 fino al 15 dicembre torna la quinta edizione del festival curato da Radio Papesse dedicato al Podcast, che quest’anno festeggia il centenario della radiofonia in Italia, con un programma di eventi dislocato tra Cango, Cinema Astra e Villa Romana. Tante le anteprime nazionali e assolute ed incontri con autrici e autori, ma anche sessioni di ascolto collettivo e laboratori per esplorare le interazioni tra racconto, podcasting e linguaggi radiofonici.

Audio: Carola Haupt, co-direttrice del festival

Lucia, il Festival dedicato al podcast e alle narrazioni audio provenienti da tutto il mondo, torna a Firenze dal 12 al 15 dicembre con tantissimi ospiti e anteprime nazionali e assolute.

Diventato un appuntamento biennale, anche quest’anno si terrà a CANGO – Cantieri Culturali Goldonetta (nell’ambito del programma invernale de La Democrazia del corpo), con due esterne al Cinema Astra e  a Villa Romana. L’ingresso a tutte le sessioni e alle attività di Lucia sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, salvo dove diversamente indicato.Lucia presenta narrazioni audio provenienti da tutto il mondo grazie alla produzione curata di video di sottotitolazione – in italiano e inglese – che ne agevolano l’accessibilità linguistica. In questa quinta edizione ospiti dal mondo della narrazione audio, sessioni di ascolto collettivo, talk, laboratori e incontri per esplorare le varie interazioni tra racconto, podcasting e linguaggi radiofonici. Non solo storie audio, ma anche film senza immagini, visite guidate, un momento celebrativo per i 100 anni della radiofonia in Italia, una sessione di “ginnastica per le orecchie” e un’anteprima della piattaforma di ascolto per l’infanzia di Bambini all’Ascolto.

Lucia Festival è curato da Radio Papesse e promosso grazie al contributo di Regione Toscana Toscanaincontemporanea 2024 e Comune di Firenze, in collaborazione con Cango Centro nazionale di produzione Virgilio Sieni, Villa Romana, Fondazione Stensen e Museo Novecento. Partner: Rai Play Sound, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Semi Silent, Fango Radio, SDIAF Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina, MLOL, Cinema Astra, In the Dark, Cratere. Media partner: Internazionale Kids, Orecchiabile, Altrevelocità , Lungarno, Fango Radio. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con SDIAF e MLOL, i lavori audio di Lucia Festival saranno disponibili per l’ascolto online, oltre che sul sito del Festival www.luciafestival.org, anche sul portale DigiToscana MediaLibraryOnline – la biblioteca digitale toscana ad accesso libero – per gli utenti di tutte le reti bibliotecarie della Toscana. Per chi non potrà venire a Firenze nei giorni del festival, e per chi non è potuto esserci negli anni passati, un’altra ragione per non perdersi il programma e le più belle storie audio selezionate da Radio Papesse.

“Il Lucia Festival è un appuntamento atteso dedicato ai podcast e alle voci provenienti da tutto il mondo. È molto interessante” ha detto l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini. “Un Festival peculiare che attraverso i suoni e le voci ci porta storie e magia, anche con iniziative davvero originali e particolari, come l’ascolto dei suoni della città . Un festival tutto da seguire”.