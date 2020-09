Gli eventi al PARC per Fabbrica Europa l’8 e il 9 settembre

Appuntamenti di martedì 8 e mercoledì 9 settembre al PARC Performing Arts Research Centre (piazzale delle Cascine 4/5/7, Firenze). Martedì l’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo, mercoledì Masako Matsushita

FESTIVAL FABBRICA EUROPA XXVII: appuntamenti di martedì 8 e mercoledì 9 settembre al PARC Performing Arts Research Centre

Martedì 8 settembre ore 18.00 si tiene l’INCONTRO “ALMAR’A l’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo. Ideazione, creazione e prospettive di un progetto che muove la realtà”, coordina Raffaele Palumbo (ingresso gratuito su prenotazione tel. 055 365707).

Mercoledì 9 settembre in doppia replica, ore 19.00 e ore 21.00, la coreografa e danzatrice italo-giapponese MASAKO MATSUSHITA presenta “Un/dress | moving painting” un lavoro in metamorfosi dove la fusione tra corpo e tessuto dà vita a un dipinto in movimento (biglietti: € 7 / € 5 acquistabili su www.ticketone.it o al punto vendita al PARC – dal martedì alla domenica h 18.00 > 20.00 – o da 1 ora prima dello spettacolo salvo disponibilità).

INFO: www.fabbricaeuropa.net