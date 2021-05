Uomo di 78 anni muore in uno scontro tra auto e bus

Scontro tra auto e bus a Firenze, muore uomo di 78 anni. Strada chiusa al traffico per i rilievi.

Questa mattina, venerdì 28 maggio, è avvenuto un uno scontro frontale tra un’auto e un bus di linea in via Mario Luzi a Firenze. Nell’incidente ha perso la vita un uomo di 78 anni che era alla guida della vettura. Sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale di Firenze per stabilire con maggiore chiarezza le dinamiche dell’incidente.

In base a una prima ricostruzione, l’auto condotta dall’anziano potrebbe aver invaso la corsia opposta di marcia probabilmente a causa di un malore. La strada, al momento, è chiusa al traffico per i rilievi. I Vigili del Fuoco del comando di Firenze sono intervenuti questa mattina in Via Luzi. Il conducente dell’auto, rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, è stato estratto dalla squadra dei Vigili del Fuoco per poi essere affidato ai sanitari del 118, che ne hanno constatato il decesso.

Questo è solo l’ultimo episodio in ordine cronologico di un incidente stradale mortale avvenuto a Firenze. Nel 2018 si era registrato un incremento del 54% nel numero di morti da incidenti stradali nella provincia di Firenze. La gravità della situazione aveva portato alla costituzione di un osservatorio permanente con il compito di monitorare il fenomeno e confrontarsi con le Forze dell’Ordine per introdurre sistemi di prevenzione.