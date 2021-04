Tre parchi italiani nella Green List, riconoscimento mondiale per la conservazione

Tre parchi italiani, di cui due toscani, sono stati inseriti nella Green List mondiale. Sono il Parco dell’Arcipelago Toscano, il Parco delle Foreste Casentinesi e il Parco del Gran Paradiso.

Il Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e quello delle Foreste Casentinesi sono stati inclusi nelle aree della Green List dalla IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) mentre il Parco nazionale del Gran Paradiso rinnova la presenza per la terza volta dal 2014. Sale a 59 il numero dei parchi naturali della Green List, distribuiti in 16 paesi.

La Green List riconosce le eccellenze mondiali delle aree protette e rappresenta un programma di certificazione in termini di conservazione naturalistica e gestione sostenibile. L’inclusione nella lista è decisa da IUCN, il massimo organismo mondiale per la conservazione della natura.

I criteri di inclusione nella Green List sono l’impegno quotidiano nei quattro piloni strategici definiti da governance, programmazione, management e risultati di conservazione. Sono di rilievo anche gli aspetti che riguardano la partecipazione e la condivisione con le comunità e il territorio in materia di sostenibilità, valutata anche dal punto di vista delle infrastrutture e delle attività produttive all’interno del perimetro dell’area protetta.

Federparchi, in collaborazione con il ministero della Transizione Ecologica, segue e accompagna le aree protette italiane nell’iter di acquisizione della certificazione internazionale. Giampiero Sammuri, Presidente di Federparchi e del Parco dell’Arcipelago Toscano ha dichiarato di “essere orgoglioso di questo risultato, sia per quanto riguarda il parco da me presieduto che per gli altri due. Federparchi sta seguendo il percorso di certificazione delle Green List in Italia e sono certo che ben presto altri parchi si aggiungeranno all’Arcipelago Toscano, alle foreste Casentinesi e al Gran Paradiso a dimostrazione dell’eccellenza raggiunta nella gestione del nostro enorme patrimonio naturalistico. Voglio ringraziare per questo importante risultato sia lo staff del Parchi che hanno lavorato con impegno e costanza per raggiungere quest’obiettivo, sia quello di Federparchi che li ha assistiti con competenza, sia IUCN e EGLE Italia che pur nel ruolo rigoroso di valutatori ci hanno aiutato a capire meglio i meccanismi per raggiungere questa prestigiosa certificazione”.

Sammuri ha aggiunto che il Parco dell’Arcipelago Toscano è “l’unico in Italia che può vantare quattro riconoscimenti internazionali: il sito Unesco come Riserva della biosfera del Programma ‘Man and the biosphere’, il Diploma europeo delle Aree protette assegnato dal Consiglio d’Europa con riferimento all’Isola di Montecristo, la certificazione della Carta europea del turismo sostenibile nelle Aree protette assegnata da Europarc federation e ora l’inserimento nella Green list della IUCN”.

Soddisfazione viene espressa anche dal direttore del Parco toscano, Maurizio Burlando: “Si è trattato di un percorso lungo e impegnativo, una candidatura che ha richiesto la descrizione e la rendicontazione di azioni e iniziative per cinquanta diversi indicatori definiti dalla IUCN. Un lavoro di estremo dettaglio attraverso il quale sono stati puntualmente illustrati sia gli obiettivi di tutela e di valorizzazione delle risorse naturali e storico-culturali del Parco, sia i risultati conseguiti in termini gestionali. Dopo la verifica effettuata sul campo dagli esperti inviati nello scorso mese di novembre, altri documenti integrativi ed approfondimenti sono stati trasmessi al comitato di specialisti che opera nel quartier generale della Iucn a Gland, in Svizzera, e che ha poi definitivamente decretato il riconoscimento internazionale per la nostra area naturale protetta”.

Anche il Presidente del Parco delle Foreste Casentinesi, Luca Santini, esprime il suo orgoglio per il riconoscimento: “La Green list rappresenta l’apogeo di un palmarès d’eccezione per il Parco nazionale, che già nel 2017 aveva visto il riconoscimento come patrimonio dell’umanità Unesco, il primo in Italia per il valore ecologico di un ambiente naturale. La IUCN aveva inscritto fino a questo momento nella ‘Green list’ solo 49 aree protette del mondo su 200.000. Sapevamo di potercela fare e questo ha motivato uno sforzo straordinario”.