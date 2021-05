Firenze, presentato stamane il progetto triennale ‘Travel and Joy’, si tratta di un innovativo format green ideato da Federica Borghi e realizzato da ‘Icons Productions’ che vuole promuovere ed affermare una nuova culture del benessere urbano attraverso la divulgazione di nuove tecniche di coltivazione a Cm0 e la riqualificazione di aree e terreni cittadini degradati.

Gli eventi di ‘Travel and Joy’ hanno come comune denominatore, la promozione di nuove tecnologie di coltivazione sostenibile e nuovi modelli green di fruizione del tessuto urbanistico e di riqualificazione paesaggistica e ambientale.

Piazze, parchi e palazzi storici della citta ospiteranno aziende e start up provenienti da tutto il mondo che hanno ideato tecniche innovative di produzione legate al settore alimentare e botanico (idroponica, aeroponica, acquaponica, colture protette) ma anche a settori quali il design, l’architettura e la moda.

La città si trasformerà in un hub di divulgazione culturale, animato da eventi, conferenze, mostre, laboratori aperti alla comunità. Travel and Joy ospiterà anche l’edizione fiorentina di WePlanet, in gemellaggio con Milano, con una suggestiva installazione di globi artistici nelle piazze della città.

Cuore di Travel and Joy sara la Fondazione Zeffirelli, situata in uno dei più prestigiosi palazzi storici di Firenze. Tra le tante location cittadine confermate, Giardino di Boboli, Palazzo Corsini, Piazzale Michelangelo, la Limonaia e tante altre.

“La primavera 2021 segnerà un passaggio necessaria per un nuovo modo di visualizzarci nel futuro – ha dichiarato Federica Borghi, ideatrice e director del progetto – L’attuale periodo storico ha messo a dura provo tutti ma ci ha anche insegnato una resilienza che sempre di più dovrà rivolgersi al benessere della nostra terra, coinvolgendo una tecnologia a servizio di coltivazioni più sane, a Cm0”.

Il progetto coinvolge oltre al Comune di Firenze, la Regione Toscana, il Ministero dell’Ambiente la Confesercenti, Coldiretti, Confindustria e Confartigianato, l’Università degli Studi di Firenze e Perugia ed istituti di ricerca agroalimentari.

L’intervista a Cecilia Del Re Assessora Urbanistica e ambiente e a Federica Borghi, ideatrice del progetto, a cura di Gimmy Tranquillo, in podcast.