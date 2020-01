TRAMVIA: LA DONNA CHE VIVE ALLA FERMATA E ASPETTA LA FIGLIA

Firenze – Sia post sui social sia testimonianze dirette dei nostri ascoltatori ci segnalano, ormai giornalmente, una donna, probabilmente di origine africana, che praticamente vive su una delle panchine della fermata della tramvia di Paolo Uccello a Firenze. Siamo andati a vedere e a cercare di capire la sua storia.

La donna è stata vista anche dormire alla fermata dentro un sacco a pelo, che di giorno arrotola e lega ordinatamente in cima alle sue valige che tiene sempre accanto a sé. Di solito siede tranquilla quasi imbambolata, a volte leggendo un giornale, ma vecchi post riportano che i primi giorni parlava da sola urlando in una lingua straniera.

Una Blogger si chiede: “Dove si lava? Dove va in bagno? Perché nessuno/a in tutto questo tempo si è mai fermato a darle una mano, a chiederle cosa le sia successo per stare lì su quella panchina, per offrirle una sistemazione, ormai da tempo è come rassegnata e sta seduta imbambolata, oggi l’ho vista che leggeva. Qual è l’assessorato che se ne dovrebbe occupare? I vigili urbani possono fare qualcosa? Le associazioni di volontariato?”

Abbiamo provato a farle qualche domanda ma la donna ha prima semplicemente risposto che la sua storia era già nota: “Tu sai già perché sono qua e se dici che non lo sai sei un bugiardo perché lo sanno già tutti i giornali e tutte le televisioni”. In realtà non siamo riusciti a trovare niente in rete, ma non abbiamo nemmeno dei riferimenti della donna o generalità che potrebbero aiutarci in questa ricerca.

Ci siamo però tornati per cercare di capire in che modo poterla aiutare ed alla fine ci ha detto che sta “aspettando il suo uomo e sua figlia e chi è con loro”. Ripetendoci che chi deve venire sa dov’è e che lei “al momento non ha bisogno di aiuto”. Abbiamo letto nei suoi occhi una profonda tristezza ma anche una grande determinazione di una mamma che dall’anno scorso non vede la figlia e, come lei stessa ci ha mostrato, fa i suoi bisogni dietro la centralina della tramvia eppure, ci ha detto con rabbia “Anche io sono umana come te”.

Ascolta la testimonianza raccolta da Chiara Brilli

LINK