Toscana, prima dose a 92,45% anziani ‘over 80’

Firenze, il 92,45% degli anziani sopra gli 80 anni abitanti in Toscana ha ricevuto la prima dose di vaccino: la task force, attivata dalla Regione per raggiungere la più elevata copertura vaccinale possibile delle persone con più di 80 anni entro il 25 aprile con la somministrazione della prima dose, ha dato esito positivo.

Questo quanto sottolinea la Regione Toscana. Alle ore 17 di oggi, 26 aprile, sono, infatti, 289.874 gli over 80, che hanno ricevuto la prima dose Pfizer, a fronte di poco più di 300mila ultraottantenni, che, stando a dati Istat, vivono in Toscana: rispetto ai valori Istat il commissario per l’emergenza, Francesco Paolo Figliuolo, ha stimato una riduzione del 10% circa, a livello nazionale, per una serie di oggettive motivazioni.

“La Toscana – dichiara il presidente Eugenio Giani – è tra le Regioni con la più alta copertura vaccinale d’Italia fra gli over 80. Al dato statistico, relativo al numero totale degli over 80 che vivono in Toscana, abbiamo applicato l’indicazione sul 10%, come indicato dal commissario Figliuolo per motivi ragionevolmente comprensibili”.

“Tra la popolazione ultraottantenne ci sono persone che non possono vaccinarsi per la gravità della loro patologia – ha spiegato Giani – o perché sono ricoverate in reparti Covid o perché purtroppo non ci sono più o semplicemente perché hanno espresso la volontà di non volersi vaccinare. Nonostante questo, l’adesione alla campagna di vaccinazione, che è su base volontaria, è stata molto elevata, grazie anche alla strettissima collaborazione con i medici di medicina generale e ai canali aggiuntivi”.

Il prossimo obiettivo della Toscana, ha concluso Giani, “è rendere immuni al Covid tutti i nostri ultra-anziani entro metà maggio con i richiami. Non ci fermeremo fino a quando non saranno messi tutti in sicurezza”. Attualmente su 289.874 over 80 che hanno ricevuto la prima dose, gli anziani a cui è stato inoculato anche il richiamo sono 156.013.