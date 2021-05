Mi permetto di condividere con voi questo film, di difficile reperibilità, poiché lo stesso produttore, Eric D. Wilkinson, ha “pubblicamente ringraziato gli utenti di BitTorrent che hanno distribuito il film senza avere permesso esplicito nei circuiti di file sharing, affermando che ciò ha innalzato il profilo di questo prodotto molto al di là delle aspettative dei finanziatori” [cit. Wikipedia]. Il film, scritto da Jerome Bixby e diretto da suo figlio (col quale ho avuto modo di parlare qualche volta) e diretto da Richard Schenkman, “costringe” lo spettatore a riconoscere come il potere del dubbio e di una logica inconfutabile possano rovesciare quelle verità che si danno, comunemente senza fondamento, per assolute. Il finale, che non rivelo qui, regala una sorta di trance, che non scemerà subitamente. Del film esiste anche il seguito, edito 10 anni dopo: “Holocene” Qui il sito ufficiale: http://www.manfromearth.com/holocene/