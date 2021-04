Un tavolino in mezzo alla strada. La protesta ad Arezzo

Falsetti lo spazio esterno non ce l’ha ma ha tutte le difficoltà economiche e lavorative di un anno di chiusure e restrizioni che hanno avuto una pesante ricaduta sul ristorante e sul suo bilancio familiare.

“Io e mia moglie abbiamo prosciugato il conto coi nostri risparmi e l’abbiamo dovuto chiudere” ci racconta.

Il tavolino rosso rappresenta “una pseudo protesta per dimostrare che chi non ha gli spazi esterni , alla fine se li prende anche in mezzo alla strada. Da oggi se c’è chi riapre, ci sarà anche chi, come me, non lo potrà fare e continuerà a fare l’asporto solo per avere quelle 100-200 euro in tasca a settimana”.