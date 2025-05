“Stop vendita prodotti made in Israele in supermarket Unicoop”

La richiesta dal Coordinamento interregionale degli aderenti alla campagna socie e soci Coop per la Palestina al termine dell’assemblea dei soci a cui ha partecipato anche una loro delegazione. “Non vogliamo finanziare genocidio”. “La presidente di Unicoop Firenze Daniela Mori ha confermato che non hanno più prodotti israeliani in vendita”

Stop nei supermercati Unicoop Firenze alla vendita dei prodotti israeliani e apertura al finanziamento di progetti di assistenza in favore dei profughi palestinesi. Lo rende noto il Coordinamento interregionale degli aderenti alla campagna socie e soci Coop per la Palestina al termine dell’assemblea dei soci a cui ha partecipato anche una loro delegazione, che in contemporanea aveva organizzato un presidio davanti all’hotel che ospitava la riunione.

“La presidente di Unicoop Firenze Daniela Mori ha confermato che non hanno più prodotti israeliani in vendita e ha detto che vanno dati dei segnali – riporta una nota al termine dell’incontro – Siamo soddisfatti di questo cambiamento di rotta e della disponibilità offerta”.

Il presidio si è svolto in un clima disteso. Anche perché dall’inizio della campagna, partita diversi mesi fa, sono stati fatti passi in avanti. “Non si trovano più sugli scaffali le noccioline israeliane a marchio Coop”, i vertici di Unicoop “hanno dato indicazione ai loro compratori di cercare prodotti alternativi”, spiega Saverio Benedetti, tra i partecipanti al presidio. Le arachidi Coop d’ora in avanti arriveranno dall’Egitto. E lo stesso accadrà con una salsa tahina, anch’essa prodotta in Israele.

“Noi – aggiunge Benedetti – vogliamo essere tranquilli quando facciamo la spesa di non finanziare una guerra o un genocidio”.

La seconda richiesta, anch’essa illustrata in assemblea, riguarda la destinazione del 5% degli utili di bilancio per sostenere progetti di assistenza sanitaria in Palestina e per l’assistenza dei profughi ospitati in Toscana. Dal canto suo Unicoop ha ricordato le iniziative messe in campo nei mesi scorsi, come ‘Un aiuto per Gaza’ insieme alla Misericordia, la raccolta fondi per l’Unhcr e il progetto per sostenere gli artigiani di Betlemme. (

