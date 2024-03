‘Stop intese con Israele’, il no del rettore della Normale al documento studentesco – Botta e risposta alla Normale di Pisa, istituto di studi superiori post universitari, tra una parte di studenti e il direttore Luigi Ambrosio.

E’ caldo il fronte delle università italiane dopo la decisione presa dal Senato accademico dell’ateneo di Torino di bloccare il bando di collaborazione con Israele. La scelta di Torino arriva dopo la richiesta dei collettivi studenteschi e dopo una lettera firmata da quasi 1700 tra docenti e ricercatori. Stessa richiesta in un documento degli allievi della Normale di Pisa che però è stato respinto dal rettore.

Gli Allievi con un documento approvato in assemblea dalla comunità studentesca, esprimono “solidarietà attiva al popolo palestinese, ferma restando la condanna di quanto avvenuto il 7 ottobre e la richiesta di immediato rilascio degli ostaggi”; chiedono che “la Normale interrompa le relazioni con università e centri di ricerca che appoggiano lo sforzo bellico di Israele”. Ma il direttore Ambrosio ha replicato che il “tema non è in discussione” ribadendo la linea della Scuola. Gli Allievi chiedono inoltre che si “rimuova dal sito della Scuola il bando del ministero degli Esteri ‘Accordo di cooperazione industriale, scientifica e tecnologica Italia-Israele'”, il bando fermato dal senato accademico dell’Università di Torino.

La ministra dell’Università Bernini, che oggi incontrerà gli 85 rettori della Crui, interviene sostenendo di non condividere la decisione dell’Università di Torino, seppur assunta nell’ambito dell’autonomia propria degli atenei.