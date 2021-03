“Scritture”, nasce una nuova scuola di drammaturgia

Dalla collaborazione tra Teatro della Toscana e altre quattro istituzioni teatrali nasce Scritture, una scuola di drammaturgia diretta da Lucia Calamaro. Scadenza del bando: 10 aprile, audizione al Teatro della Pergola dal 28 al 30 aprile.

In un periodo di crisi senza precedenti per il mondo dello spettacolo, cinque importanti istituzioni teatrali sfidano il silenzio imposto dalla pandemia e fanno squadra, lanciando Scritture, una scuola di drammaturgia da Lucia Calamaro.

Il promotore del progetto è Riccione Teatro, l’associazione che organizza lo storico Premio Riccione per il Teatro. L’associazione romagnola è affiancata da Teatro Stabile di Bolzano, Fondazione Teatro della Toscana, Teatro Bellini di Napoli e Sardegna Teatro.

“Scritture”, al plurale: questo è il nome della nuova scuola, a sottolineare l’importanza del lavoro drammaturgico nel processo teatrale. Aperta a quindici partecipanti da selezionare tramite concorso, la scuola sarà itinerante, con appuntamenti in tutte le sedi dei partner (Bolzano, Napoli, Toscana, Sardegna e Riccione) dal 24 maggio al 21 novembre 2021: otto settimane piene, da lunedì a domenica, intervallate da periodi di lavoro individuale. I destinatari sono persone di ogni età che siano usciti da una scuola teatrale da almeno due anni o abbiano cinque anni di pratica sul campo e che vogliano affinare la loro capacità di scrittura con un corso di livello avanzato.

Il bando di concorso e il modulo d’iscrizione a “Scritture” sono disponibili sul sito di Teatro della Toscana. Per accedere alle selezioni, entro il 10 aprile va inviata all’indirizzo [email protected] un’email con oggetto “Scritture 2021” e i seguenti allegati: il modulo d’iscrizione compilato; il curriculum; una fotografia; un’autobiografia discorsiva con cui presentarsi in modo originale a Lucia Calamaro; un breve dialogo sul “niente” per mostrare il proprio stile; se hanno già scritto una drammaturgia, i candidati possono inoltre aggiungere un estratto di due pagine (facoltativo).